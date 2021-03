Una Vita, 30 marzo 2021: anticipazioni puntata di oggi. Santiago nei guai (Di martedì 30 marzo 2021) Una Vita, 30 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 30 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Santiago ormai vive con Marcia, ma non riesce a trovare un lavoro stabile e remunerativo per darle una Vita più degna di quella che sta conducendo ora. Per trovare soldi ha più volte minacciato Genoveva, affinché la donna gli paghi quanto promesso per allontanare Marcia da Felipe. Ma ora che l’avvocato ha scelto lei, la Salmeron non ha alcuna intenzione di pagare il suo ormai ex “alleato”. Le finanze della coppia sono quindi sempre più in crisi e Santiago prenderà una decisione: ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Una, 30: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 30: ecco cosa succederà nelladella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.ormai vive con Marcia, ma non riesce a trovare un lavoro stabile e remunerativo per darle unapiù degna di quella che sta conducendo ora. Per trovare soldi ha più volte minacciato Genoveva, affinché la donna gli paghi quanto promesso per allontanare Marcia da Felipe. Ma ora che l’avvocato ha scelto lei, la Salmeron non ha alcuna intenzione di pagare il suo ormai ex “alleato”. Le finanze della coppia sono quindi sempre più in crisi eprenderà una decisione: ...

