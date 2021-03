“Una sorpresa col botto”. Stefano De Martino, questa volta il ‘regalo’ di Maria De Filippi è pazzesco (Di martedì 30 marzo 2021) Altro che ballerino. Ne ha fatta di strada il ragazzo di Torre Annunziata che tutti hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione all’edizione 2009 di Amici. Da allora Stefano De Martino è diventato uno dei conduttori emergenti più apprezzati del panorama televisivo italiano. Sarà stato per il fatto che dopo tanti anni di sacrifici e dedizione Stefano non si è mai montato la testa. Forse anche per il suo passato in un ambiente non semplicissimo dove sono in molti a cadere. Lui no. E certo la bellezza aiuta, in tutto. Anche nel conquistare alcune delle donne più affascinanti dello showbiz, come Belen Rodriguez e, recentemente, la modella Mariacarla Boscono. Ma è soprattutto dal punto di vista professionale che De Martino ha saputo mettere a frutto la sua popolarità come ballerino professionista. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Altro che ballerino. Ne ha fatta di strada il ragazzo di Torre Annunziata che tutti hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione all’edizione 2009 di Amici. Da alloraDeè diventato uno dei conduttori emergenti più apprezzati del panorama televisivo italiano. Sarà stato per il fatto che dopo tanti anni di sacrifici e dedizionenon si è mai montato la testa. Forse anche per il suo passato in un ambiente non semplicissimo dove sono in molti a cadere. Lui no. E certo la bellezza aiuta, in tutto. Anche nel conquistare alcune delle donne più affascinanti dello showbiz, come Belen Rodriguez e, recentemente, la modellacarla Boscono. Ma è soprattutto dal punto di vista professionale che Deha saputo mettere a frutto la sua popolarità come ballerino professionista. Il ...

