Una Nazionale diversa: così Verratti catalizza il gioco sulla sinistra – ANALISI TATTICA

Contro Nord Irlanda e Bulgaria abbiamo visto uno scaglionamento diverso tra i centrocampisti rispetto al passato: ecco come è cambiata la Nazionale con i movimenti di Verratti Abbiamo ormai scritto molte volte sui principi di gioco della Nazionale di Mancini. Gli azzurri, che cercano di fare un calcio propositivo e di posizione, si difendono a 4 ma, su possesso consolidato, adottano uno scaglionamento che possiamo sintetizzare con un 3-2-5. Un terzino (Florenzi) rimane bloccato e stretto vicino ai difensori centrali, mentre l'altro (Spinazzola/Emerson) si alza per dare ampiezza. In mezzo, vediamo un doppio play (Jorginho-Verratti è quello titolare), con una mezzala (quasi sempre Barella) che si alza molto a ridosso delle punte. E' lo scaglionamento che si vede praticamente in ogni partita.

