Un turno di squalifica a Buffon per la frase blasfema contro il Parma: salterà il derby (Di martedì 30 marzo 2021) Gigi Buffon salter il derby della Mole per squalifica. La Corte Federale d Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale e ha deciso di punire l estremo difensore con un turno di stop per l ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 marzo 2021) Gigisalter ildella Mole per. La Corte Federale d Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale e ha deciso di punire l estremo difensore con undi stop per l ...

