UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021: Il rapporto tra Clara e Alberto appare definitivamente compromesso e così lui, contrariato dal comportamento della compagna, dirige la sua rabbia nei confronti della persona che ritiene aver istigato Clara nella sua scelta. Di ritorno da Milano, Filippo e Serena devono decidere quale sia l’approccio terapeutico migliore. Patrizio continua ad essere molto sensibile verso le vicende che riguardano Clara; intanto Alberto, incapace di accettare la fine della loro storia, si rende protagonista di un clamoroso colpo di testa. Diviso tra la ricerca del sabotatore dei Cantieri e la gestione della delicata situazione medica di Filippo, Roberto Ferri è sempre più sotto pressione. Un POSTO al ... Leggi su tvsoap (Di martedì 30 marzo 2021)settimanali puntate Unalda lunedì 5 a venerdì 9: Il rapporto tra Clara e Alberto appare definitivamente compromesso e così lui, contrariato dal comportamento della compagna, dirige la sua rabbia nei confronti della persona che ritiene aver istigato Clara nella sua scelta. Di ritorno da Milano, Filippo e Serena devono decidere quale sia l’approccio terapeutico migliore. Patrizio continua ad essere molto sensibile verso le vicende che riguardano Clara; intanto Alberto, incapace di accettare la fine della loro storia, si rende protagonista di un clamoroso colpo di testa. Diviso tra la ricerca del sabotatore dei Cantieri e la gestione della delicata situazione medica di Filippo, Roberto Ferri è sempre più sotto pressione. Unal ...

