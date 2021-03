Un posto al sole, anticipazioni 31 marzo: un compleanno da dimenticare (Di martedì 30 marzo 2021) Un posto al sole riserverà di nuovo ampio spazio alla controversa coppia composta da Alberto e Clara, come annunciano le anticipazioni di mercoledì 31 marzo. In particolare, dopo aver scoperto che Palladini porta avanti una tresca con Barbara Filangieri per non perdere il suo lavoro presso l'agenzia immobiliare, Clara ha messo le distanze tra lei e il compagno dal momento che non riesce a perdonarlo e non comprende la sua scelta. Tuttavia, gli spoiler rivelano che in occasione del compleanno della Curcio, la coppia potrebbe finalmente riavvicinarsi, ma ancora una volta un terzo incomodo si frapporrà tra Alberto e Clara e distruggerà l'atmosfera in modo irrecuperabile. Nel frattempo, Roberto, preoccupato per la situazione ai Cantieri dopo l'aggressione di Iodice ai danni di Franco, e la salute ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 marzo 2021) Unalriserverà di nuovo ampio spazio alla controversa coppia composta da Alberto e Clara, come annunciano ledi mercoledì 31. In particolare, dopo aver scoperto che Palladini porta avanti una tresca con Barbara Filangieri per non perdere il suo lavoro presso l'agenzia immobiliare, Clara ha messo le distanze tra lei e il compagno dal momento che non riesce a perdonarlo e non comprende la sua scelta. Tuttavia, gli spoiler rivelano che in occasione deldella Curcio, la coppia potrebbe finalmente riavvicinarsi, ma ancora una volta un terzo incomodo si frapporrà tra Alberto e Clara e distruggerà l'atmosfera in modo irrecuperabile. Nel frattempo, Roberto, preoccupato per la situazione ai Cantieri dopo l'aggressione di Iodice ai danni di Franco, e la salute ...

