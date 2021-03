Un pianeta alieno “nascosto” al centro della Terra. Uno studio avvalora la teoria dell’impatto gigante (Di martedì 30 marzo 2021) Un pianeta alieno “nascosto al centro della Terra”. E’ quanto afferma uno studio condotto da alcuni scienziati, che affermano che un pianeta di nome Theia sia entrato in collisione con la Terra e nell’impatto abbia lasciato alcune sue “parti” all’interno del nostro mondo. Addirittura, l’opinione di alcuni scienziati è che lo stesso impatto nello spazio abbia formato la Luna. Gli esperti stanno cercando di studiare le tracce specifiche dello scontro, che rimangono sepolte nelle profondità della crosta terrestre, come riporta anche il Daily Star. LEGGI ANCHE => Gliese 486 b, la Super Terra che potrebbe diventare la “Stele di Rosetta” sulla vita aliena Qian Yuan, un esperto di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021) Unal”. E’ quanto afferma unocondotto da alcuni scienziati, che affermano che undi nome Theia sia entrato in collisione con lae nell’impatto abbia lasciato alcune sue “parti” all’interno del nostro mondo. Addirittura, l’opinione di alcuni scienziati è che lo stesso impatto nello spazio abbia formato la Luna. Gli esperti stanno cercando di studiare le tracce specifiche dello scontro, che rimangono sepolte nelle profonditàcrosta terrestre, come riporta anche il Daily Star. LEGGI ANCHE => Gliese 486 b, la Superche potrebbe diventare la “Stele di Rosetta” sulla vita aliena Qian Yuan, un esperto di ...

