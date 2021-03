Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) Ore 13.30 – Milan, allarme Ibrahimovic: si ferma con la Svezia. Le condizioni – Zlatan Ibrahimovic ha lasciato anzitempo l’allenamento con la Svezia insieme al medico della Nazionale. La notizia Ore 13.05 – Atalanta, Gasperini vince la Panchina d’oro – Il tecnico nerazzurro conquista la Panchina d’oro 2021 e lo fa per il secondo anno consecutivo. Battuti Pioli, Inzaghi e Conte. Ore 12.20 – Torino, infortunio Singo: sospetta lesione muscolare – Il Torino potrebbe dover far a meno di Singo nel derby contro la Juventus: sospetta lesione muscolare per l’esterno. Le condizioni Ore 11.44 – Il punto su Dybala – Il futuro di Dybala è ancora in bilico. Il destino del giocatore argentino dipende da quello che deciderà di fare Ronaldo. La ricostruzione. Ore 11.34 – Tare ricorda Guerini – Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha ricordato Daniel ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Ore 13.30 – Milan, allarme Ibrahimovic: si ferma con la Svezia. Le condizioni – Zlatan Ibrahimovic ha lasciato anzitempo l’allenamento con la Svezia insieme al medicoNazionale. La notizia Ore 13.05 – Atalanta, Gasperini vince la Panchina d’oro – Il tecnico nerazzurro conquista la Panchina d’oro 2021 e lo fa per il secondo anno consecutivo. Battuti Pioli, Inzaghi e Conte. Ore 12.20 – Torino, infortunio Singo: sospetta lesione muscolare – Il Torino potrebbe dover far a meno di Singo nel derby contro la Juventus: sospetta lesione muscolare per l’esterno. Le condizioni Ore 11.44 – Il punto su Dybala – Il futuro di Dybala è ancora in bilico. Il destino del giocatore argentino dipende da quello che deciderà di fare Ronaldo. La ricostruzione. Ore 11.34 – Tare ricorda Guerini – Il direttore sportivoLazio Igli Tare ha ricordato Daniel ...

