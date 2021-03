Ufficiale | Sony chiude il PlayStation Store su Ps3 | PsP e Ps Vita

(Di martedì 30 marzo 2021) “remo ilil 2 luglio 2021 sulle console3 e il 27 agosto 2021 sui dispositivi. Inoltre, la funzionalità di acquisto per PSP (Portable) verrà interrotta il 2 luglio 2021”. Con questo comunicato,ha annunciato ufficialmente la chiusura deglidi giochi e contenuti multimediali delle console Ps3, Pse Psp. LEGGI ANCHE –> PS5, le caratteristiche tecniche della nuovaha inoltre pubblicato le linee guida per i possessori delle tre piattaforme, spiegando loro anche come utilizzare i titoli acquistati. Ad esempio, proviamo a rispondere ad alcune domande: quali funzionalità sarà possibile ...

Multiplayerit : PlayStation Store chiude su PS3, PS Vita e PSP, è ufficiale: il comunicato Sony - SmorfiaDigitale : PlayStation Store chiude su PS3, PS Vita e PSP, ufficiale: il comunicato Sony - infoitscienza : PlayStation Store chiude su PS3, PS Vita e PSP, è ufficiale: il comunicato Sony - infoitscienza : PS3, PSP e PS Vita Store: Sony conferma la chiusura ufficiale - infoitscienza : Addio PS3, PS Vita e PSP Store, è ufficiale: Sony rivela quando staccherà la spina -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sony

... dal sito, dall'applicazione o direttamente dalle console di gioco. Tenete presente che ... PS Vita e PSP, o siete rimasti delusi dalla decisione presa da? Fatecelo sapere lasciando un ......99 (199,99) Galaxy Tab S7 LTE - 979,00 (1.149,00) Range Extender TP - link RE450 - Smart TVA8 ... Offerte - Hardware & Tech - Abbigliamento e Sport - Cina Canale YouTubedi ...Nella giornata di oggi Sony ha confermato la chiusura dei negozi online di PS3, PS Vita e PSP dopo le indiscrezioni che erano trapelate. Gli utenti hanno ...Bloodborne è una delle esclusive PS4 più apprezzate e celebrate di sempre ma, in modo analogo a quanto accaduto per l'originale Demon's Souls per PS3, permane la sensazione che la sua popolarità non s ...