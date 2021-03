Ufficiale, Sassuolo: Schiappacasse passa al Peñarol (Di martedì 30 marzo 2021) Attraverso un comunicato sul proprio sito Ufficiale, il Sassuolo ha reso noto la partenza di Nicolas Schiappacasse, direzione Uruguay. Il classe 1999 ha infatti firmato in prestito con diritto di riscatto con il Peñarol. Questo l’annuncio del club emiliano: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Schiappacasse Nicolas (classe ’99, attaccante): ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto al Club Atlético Penarol fino al 31 Dicembre 2021”. Foto: You tube Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Attraverso un comunicato sul proprio sito, ilha reso noto la partenza di Nicolas, direzione Uruguay. Il classe 1999 ha infatti firmato in prestito con diritto di riscatto con il. Questo l’annuncio del club emiliano: “L’U.S.Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato:Nicolas (classe ’99, attaccante): ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto al Club Atlético Penarol fino al 31 Dicembre 2021”. Foto: You tubeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

