(Di martedì 30 marzo 2021) L'attaccante dell'Fernandoè stato protagonista diTonight,ha parlato dei suoi desideri in vista della prossima stagione, ma non senza distogliere l'attenzione dal finale di questo campionato: "Se questo grupposse anche il prossimo anno sarebbe bellissimo perché c’ènello- spiega l'attaccante friulano - . Siamo concentrati sulle partite, le prepariamo bene, vogliamo vincerle. Alobiettivo mancano solo settee poi vedremo, se continuiamo a giocare con questa mentalitàsicuramente fare qualcosa di bello. Lottare per i tuoi compagni è la cosa più bella - conclude ...

Advertising

ItaSportPress : Udinese, Forestieri: 'Nel nostro spogliatoio c'è armonia. Facciamo 7 punti e vediamo dove possiamo arrivare' -… - UdineseTV : RT @Udinese_1896: ??@Forestieri45: “Io sono pronto, mi sono allenato bene. La sosta mi è servita perché mi sono allenato a parte. Ho tanta v… - Udinese_1896 : ??@Forestieri45: “Io sono pronto, mi sono allenato bene. La sosta mi è servita perché mi sono allenato a parte. Ho t… - tuttoatalanta : Udinese, Forestieri: 'Ci mancano 7 punti per il nostro obiettivo, ci proveremo a Bergamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Forestieri

... gara valida per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021: Marusic è il migliore del match(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao (29'st), Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, ...Musso 6; Becao 5.5 (746.5), Bonifazi 5.5, Nuytinck 5.5; Molina 6, De Paul 7, Walace 6, Makengo 5 (46 Nestorovski 6.5), Larsen 6.5; Pereyra 6; Llorente 5 (62 Okaka 5). All. Luca ...Fernando Forestieri, ai microfoni ufficiali del club Udinese, ha parlato della sfida contro l’Atalanta di Gasperini Di seguito un estratto ...Il club chiede a Gotti di chiudere in crescendo dietro le grandi ma le assenze in attacco e il calendario potrebbero incidere ...