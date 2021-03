Tutto su Valentina Giacinti | la nuova regina del calcio femminile

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo i quattro gol segnati nel derby Valentina Giacinti è entrata nella storia del calcio femminile. 27 anni, bergamasca, legatissima al fratello Davide con cui ha condiviso i primi sogni, tifosa dell’Atalanta, diplomata grafica, capitana del Milan Women, più di 250 gol in carriera – tutti dedicati all’amatissimo nonno scomparso qualche tempo fa – e un tatuaggio sul polso che dice tutto di lei: «Impossible is nothing».

Advertising

mariakiara568 : RT @Iperborea_: Ci vogliono privare della rissa con Valentina Persia, ci vogliono privare delle inquadrature di Sgedà in studio, ci voglion… - CosiEse_ViPiace : @valentina_mulas Perché chi lo ha votato è quella categoria che poi se ne frega di tutto un pò - huracan__2 : RT @Iperborea_: Ci vogliono privare della rissa con Valentina Persia, ci vogliono privare delle inquadrature di Sgedà in studio, ci voglion… - valentina_mulas : @SaraMuggittu Così, oggi volevo misurare il massimale del mio giramento di scatole e invece niente, tutto tace. - sarahgarofalo9 : RT @VicolodelleNews: Valentina Persia ha vinto tutto #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto Valentina

La Repubblica

Valerio Merola non si dice d'accordo perché la trova Vera,Persia è una bellissima ... 'L'unica verità è che ti nominano quando sei forte,il resto sono scuse' . I due amici, infatti, ......Movimento Cinque Stelle (che ha portato allanomina come assessori di Roberta Lombardi e... * LeggisuValentina Persia crolla in diretta all’Isola dei Famosi 2021 parlando della depressione. La reazione del web: “Ha già vinto”. Screenshot da video. Valentina Persia ha commo ...Andrea Cerioli è in crisi e scoppia in lacrime a L'Isola dei Famosi, mostrandosi sempre più confuso sul percorso nel reality show di Canale5.