Tutti pazzi per il pigiama di Chiara Ferragni: quanto costa e dove comprarlo (Di martedì 30 marzo 2021) La settimana scorsa Chiara Ferragni è diventata mamma per la seconda volta. Lei e il marito Fedez hanno mostrato, commossi e felici, la piccola Vittoria. I social della coppia, soprannominata Ferragnez, si sono presto riempiti di dolcissime foto della neonata e dell’intera famiglia una volta tornati a casa. Gli scatti dell’influencer subito dopo il parto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 30 marzo 2021) La settimana scorsaè diventata mamma per la seconda volta. Lei e il marito Fedez hanno mostrato, commossi e felici, la piccola Vittoria. I social della coppia, soprannominata Ferragnez, si sono presto riempiti di dolcissime foto della neonata e dell’intera famiglia una volta tornati a casa. Gli scatti dell’influencer subito dopo il parto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Alessia98557373 : RT @enzaa24: TUTTI PAZZI PER PIER ?????? #prelemi - RobertoDegrass1 : RT @Fedoraquattroc2: Provate a farci il vaccino obbligatorio o a modificare l'Art. 32 Cost. che questo filmato ve lo mettiam a tutte le ore… - livingforoned : RT @enzaa24: TUTTI PAZZI PER PIER ?????? #prelemi - enzaa24 : RT @enzaa24: TUTTI PAZZI PER PIER ?????? #prelemi - branwellburrito : SIETE TUTTI DEI PAZZI TUTTI DEI PAZZI VI DICO -