Turismo: vacanze estive in stallo, in tre mesi il covid brucia 11 miliardi di euro (3) (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Parla di uno scenario "molto incerto" anche Marina Lalli, presidente di FederTurismo Confindustria: "Questa incertezza uccide le aziende - spiega all'Adnkronos - perché non ci sono prenotazioni, nessuno sa se può programmare le vacanze. Se l'anno scorso ci avessero detto di augurarci di una stagione come quella che abbiamo avuto ci saremmo messi a ridere ma ora è quello che speriamo di fare. Non sappiamo neanche se replicheremo la stagione dell'anno scorso, quindi la situazione è davvero molto tragica. 11 miliardi in fumo in tre mesi? Potrebbe essere ancora peggio". Il rischio, spiega Lalli, è anche che l'offerta possa venir meno: "Molte aziende sono con le casse vuote da mesi - fa notare - e senza neanche le caparre delle prenotazioni che di solito arrivano in queste settimane potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Parla di uno scenario "molto incerto" anche Marina Lalli, presidente di FederConfindustria: "Questa incertezza uccide le aziende - spiega all'Adnkronos - perché non ci sono prenotazioni, nessuno sa se può programmare le. Se l'anno scorso ci avessero detto di augurarci di una stagione come quella che abbiamo avuto ci saremmo messi a ridere ma ora è quello che speriamo di fare. Non sappiamo neanche se replicheremo la stagione dell'anno scorso, quindi la situazione è davvero molto tragica. 11in fumo in tre? Potrebbe essere ancora peggio". Il rischio, spiega Lalli, è anche che l'offerta possa venir meno: "Molte aziende sono con le casse vuote da- fa notare - e senza neanche le caparre delle prenotazioni che di solito arrivano in queste settimane potrebbe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Federalberghi, vacanze beffa per il turismo italiano a Pasqua. Gli operatori del settore sul piede di guerra: 'Assu… - borghi_claudio : @Frances43279623 @Genevievestufa Ah ma guardi, per quanto riguarda il turismo di che ci preoccupiamo? Se noi per ev… - basilucano : Spiegatemi qual'è il senso di mettere l'Italia in lockdown, ulteriore batosta al turismo nazionale e permettere i v… - pier71432790 : RT @DiReddito: La Lega è diventata così europea che il Ministro del turismo Garavaglia consente i viaggi vacanze all'estero, ma non in Ital… - BagalueSunab : RT @LaNotiziaTweet: Natale con i tuoi e #Pasqua dove vuoi. Il ministro del Turismo tace sulle vacanze all’estero. Speranza: “Doppio tampone… -