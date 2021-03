Turismo: vacanze estive in stallo, in tre mesi il covid brucia 11 miliardi di euro (3) (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 30 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Federalberghi, vacanze beffa per il turismo italiano a Pasqua. Gli operatori del settore sul piede di guerra: 'Assu… - borghi_claudio : @Frances43279623 @Genevievestufa Ah ma guardi, per quanto riguarda il turismo di che ci preoccupiamo? Se noi per ev… - TV7Benevento : Turismo: vacanze estive in stallo, in tre mesi il covid brucia 11 miliardi di euro (3)... - TV7Benevento : Turismo: vacanze estive in stallo, in tre mesi il covid brucia 11 miliardi di euro (2)... - basilucano : Spiegatemi qual'è il senso di mettere l'Italia in lockdown, ulteriore batosta al turismo nazionale e permettere i v… -