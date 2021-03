Turismo: vacanze estive in stallo, in tre mesi il covid brucia 11 miliardi di euro (2) (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Tratteggia una situazione "ancora fortemente incerta" anche Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggi e Turismo. “Iniziano ad esserci le prime richieste di informazione - spiega all'Adnkronos - ma la gente ancora non sta prenotando per il periodo estivo, perché con il prolungarsi dei divieti e l'incertezza sulle riaperture le persone sono molto preoccupate e titubanti. Non siamo davanti a un ritorno alla prenotazione selvaggia”. L'anno scorso, precisa Jalinic, la stagione estiva è stata parzialmente recuperata sul fronte nazionale: “Immaginiamo che sia simile ma il vero boom è segnato dagli appartamenti e dalle case vacanza - fa sapere -. E' l'unico segmento che sta registrando un andamento fortemente favorevole. Inoltre, nonostante ci sia stata un'impennata incredibile dei costi, anche di 3-4 volte rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Tratteggia una situazione "ancora fortemente incerta" anche Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, la Federazione italiana associazioni imprese viaggi e. “Iniziano ad esserci le prime richieste di informazione - spiega all'Adnkronos - ma la gente ancora non sta prenotando per il periodo estivo, perché con il prolungarsi dei divieti e l'incertezza sulle riaperture le persone sono molto preoccupate e titubanti. Non siamo davanti a un ritorno alla prenotazione selvaggia”. L'anno scorso, precisa Jalinic, la stagione estiva è stata parzialmente recuperata sul fronte nazionale: “Immaginiamo che sia simile ma il vero boom è segnato dagli appartamenti e dalle case vacanza - fa sapere -. E' l'unico segmento che sta registrando un andamento fortemente favorevole. Inoltre, nonostante ci sia stata un'impennata incredibile dei costi, anche di 3-4 volte rispetto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Federalberghi, vacanze beffa per il turismo italiano a Pasqua. Gli operatori del settore sul piede di guerra: 'Assu… - borghi_claudio : @Frances43279623 @Genevievestufa Ah ma guardi, per quanto riguarda il turismo di che ci preoccupiamo? Se noi per ev… - basilucano : Spiegatemi qual'è il senso di mettere l'Italia in lockdown, ulteriore batosta al turismo nazionale e permettere i v… - pier71432790 : RT @DiReddito: La Lega è diventata così europea che il Ministro del turismo Garavaglia consente i viaggi vacanze all'estero, ma non in Ital… - BagalueSunab : RT @LaNotiziaTweet: Natale con i tuoi e #Pasqua dove vuoi. Il ministro del Turismo tace sulle vacanze all’estero. Speranza: “Doppio tampone… -