Ultime Notizie dalla rete : Turismo dei Regione, approvato il piano straordinario di supporto al turismo Il piano del 2020 si articolava su due principali linee di azione: i bonus assunzionali in favore delle imprese del turismo che assumono e la linea di intervento Smart@ttivo in favore dei lavoratori. ...

'Turismo dei vaccini', polemiche nel Barese BARI - 'Apprendo che la Asl ha praticamente già deciso quali saranno le sedi nelle quali fare i 'turisti dei vaccinì: per noi Gravina oppure, nella migliore delle ipotesi, Altamura. Pura follia. Pura negazione di qualsivoglia logica di razionalità logistica. Stiamo parlando di far spostare migliaia di ...

«Turismo dei vaccini», polemiche nel Barese La Gazzetta del Mezzogiorno Lavoro e formazione, Liguria: rinnovato il Patto straordinario per il turismo La Giunta regionale ligure ha approvato oggi, su proposta degli assessori al lavoro Gianni Berrino e alla formazione Ilaria Cavo, il piano straordinario di ...

Il Piemonte punta sullo ‘smartworking’ per incrementare il turismo “Conciliate lavoro e vacanze. Obiettivo: 400mila presenze in più al mese” Il Piemonte potrebbe portare il proprio volume di presenze turistiche a 400mila pernottamenti in più al mese, offrendo soltanto la possibilità di lavorare in «Smart working» da un luogo di villeggiatu ...

