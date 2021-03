Turchia-Lettonia, gol pazzesco di Calhanoglu: tiro al volo del trequartista del Milan (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Hakan Calhanoglu ancora protagonista con la sua Turchia. Se col Milan ci sono tante difficoltà a segnare, anche se le prestazioni restano sempre ottime, con la nazionale il trequartista ha gran feeling col gol. Dopo aver servito l’assist dell’1-0, a segno in prima persona per la rete del 2-0 calciando al volo sugli sviluppi di un corner. Che gran gol del 10. Andiamo dunque in alto a vedere il VIDEO del gol del 2-0 di Calhanoglu. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Hakanancora protagonista con la sua. Se colci sono tante difficoltà a segnare, anche se le prestazioni restano sempre ottime, con la nazionale ilha gran feeling col gol. Dopo aver servito l’assist dell’1-0, a segno in prima persona per la rete del 2-0 calciando alsugli sviluppi di un corner. Che gran gol del 10. Andiamo dunque in alto a vedere ildel gol del 2-0 di. SportFace.

