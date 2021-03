Tumori | mini laser scova melanomi ‘ascoltando’ suono dei nei

(Di martedì 30 marzo 2021) Piccola quanto una penna e capace di ‘ascoltare’ ilgenerato dai nei per individuare precocemente i. Si chiama ‘paMELA’, la sonda low cost per lo studio e la diagnosi deicutanei che potrà diventare realtà con la campagna di crowdfunding dell’Università di Milano-Bicocca al via da oggi su ‘Produzioni dal Basso’, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Il progetto di ricerca, guidato da Elia Arturo Vallicelli, ricercatore del dipartimento di Fisica ‘G.Occhialini’ dell’ateneo – riferisce una nota – è stato selezionato nell’ambito della terza edizione di Biunicrowd, il programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-Bicocca, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori e dipendenti dell’ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali ...

Pur rappresentando una piccola percentuale deicutanei (meno di uno su dieci), il melanoma è responsabile del 75 per cento dei decessi di tutta la categoria e colpisce in giovane età: in ...Le patologie trattate sono quelle oncologiche, come idel colon, stomaco, tiroide,... "La maggior parte delle procedure chirurgiche " spiega - è stata effettuata con tecniche- ...Pur rappresentando una piccola percentuale dei tumori cutanei (meno di uno su dieci), il melanoma è responsabile del 75 per cento dei decessi di tutta la categoria e colpisce in giovane età: in Italia ...È quanto promette “paMELA”, il progetto di ricerca lanciato da Bicocca Università del Crowdfunding per lo sviluppo di una sonda low cost che consentirà ...