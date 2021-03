Tribuna politica, Mimmo De Maio visto dal web (Di martedì 30 marzo 2021) di Aniello Salzano Il Direttore Tommaso D’Angelo e la giornalista Erika Noschese, in un momento in cui i cittadini sono impossibilitati a partecipare ai dibattiti e ai riti politici, hanno preso l’iniziativa della messa in onda di una Tribuna elettorale su piattaforma Web, in grado di rendere possibile una prima conoscenza dei programmi dei partiti e dei candidati alle prossime consultazioni amministrative. Un servizio pubblico in piena regola. Chapeau ! Ad inaugurare il ciclo delle puntate che ci accompagneranno nei prossimi mesi non poteva che essere il Sindaco di Salerno Enzo Napoli, da 5 anni alla guida della nostra città. Impegni istituzionali glielo hanno però impedito e al suo posto quindi il neo Vice-Sindaco Mimmo Di Maio, che ha voluto fin da subito precisare, mettendo un po’ le mani avanti, che il quinquennio ultimo è ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 30 marzo 2021) di Aniello Salzano Il Direttore Tommaso D’Angelo e la giornalista Erika Noschese, in un momento in cui i cittadini sono impossibilitati a partecipare ai dibattiti e ai riti politici, hanno preso l’iniziativa della messa in onda di unaelettorale su piattaforma Web, in grado di rendere possibile una prima conoscenza dei programmi dei partiti e dei candidati alle prossime consultazioni amministrative. Un servizio pubblico in piena regola. Chapeau ! Ad inaugurare il ciclo delle puntate che ci accompagneranno nei prossimi mesi non poteva che essere il Sindaco di Salerno Enzo Napoli, da 5 anni alla guida della nostra città. Impegni istituzionali glielo hanno però impedito e al suo posto quindi il neo Vice-SindacoDi, che ha voluto fin da subito precisare, mettendo un po’ le mani avanti, che il quinquennio ultimo è ...

Advertising

Ale_Riks : @Axen0s @AlvisiConci - paoletto11 : @EPaglierini @Banto000 @MMastrantuono @CarloCalenda Stai buttando la palla in tribuna perché non è questo il punto… - DonLega : Tribuna politica - Covatta Paolantoni - I napoletani ballano? - Mujerelmarisca1 : La moto gp senza Marchino è come il pisello senza coglioni. Non la guardo. Sono con Ecclestone, ogni volta Hamilto… - Mario11112443 : @LiveNoneladUrso Per quello non ho seguito sta merda, perché ormai Sanremo non è più il festival della canzone vera… -