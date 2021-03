Trenta liceali donano 1500 euro al Covid Hospital di Scafati

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScrissero un libro, intitolato “Io conto alla rovescia”, con il quale sono riusciti a metabolizzare, esorcizzare, preoccupazioni e angosce frutto delle restrizioni imposte dalla pandemia: oggi, i proventi della vendita di quel volume sono stati donati, come promesso, aldi, comune del Salernitano al confine con la provincia di Napoli. Protagonisti di questa storia sonostudenti del liceo Caccioppoli i quali, insieme con la loro insegnante di italiano, latino e greco, la professoressa Antonietta Scarpato, stamattina hanno consegnato l’assegno della cifra raccolta,, al dirigente dell’Asl Maurizio D’Ambrosio. La cerimonia, organizzata nel rispetto delle norme anti, con i ragazzi con la ...

