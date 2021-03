Tratta ferroviaria Benevento – Cancello, De Caro: “Firmato accordo per passaggio a Reti Ferroviarie Italiane” (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Con riferimento all’agognata “ri-statalizzazione” della linea ferroviaria “Benevento-Cancello”, nella giornata di ieri l’altro EAV ed RFI hanno Firmato, dopo una serie di incontri, un accordo per procedere al passaggio della Tratta a Reti Ferroviarie Italiane. Il verbale dell’anzidetto accordo è stato quindi trasmesso alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza. Nel frattempo, EAV ha già avviato le procedure propedeutiche all’esecuzione dei lavori e delle opere connesse all’aggiornamento del “segnalamento ferroviario”, degli “armamenti”, della “trazione elettrica” oltre a un restyling delle stazioni. Come è noto, RFI ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Con riferimento all’agognata “ri-statalizzazione” della linea”, nella giornata di ieri l’altro EAV ed RFI hanno, dopo una serie di incontri, unper procedere aldella. Il verbale dell’anzidettoè stato quindi trasmesso alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza. Nel frattempo, EAV ha già avviato le procedure propedeutiche all’esecuzione dei lavori e delle opere connesse all’aggiornamento del “segnalamento ferroviario”, degli “armamenti”, della “trazione elettrica” oltre a un restyling delle stazioni. Come è noto, RFI ha ...

