Trapianto di polmone | volo notturno d’emergenza da Bari a Padova per una 54enne Comunicazione Asl

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Un volo notturno d'emergenza ha attraversato l'Italia per provare a salvare la vita di una donna 54enne. E' accaduto questa notte per la prima volta nell'Ospedale "Di Venere" di Carbonara, dove in tarda serata è arrivata una chiamata dal Centro Regionale Trapianti del Veneto per annunciare la disponibilità di un polmone da trapiantare con urgenza. In attesa, nell'Ospedale barese, una paziente ricoverata da un mese – in gravi condizioni – in Pneumologia. La direzione medica del presidio, con il direttore Alessandro Sansonetti e il dirigente medico Rocco Guerra, si è attivata immediatamente prendendo contatti con il Centro Regionale Trapianti della Puglia e mobilitando le équipe di Pneumologia e Rianimazione. In tempi rapidissimi è stato ...

