Trama de La Fuggitiva | la fiction con Vittoria Puccini e Pina Turco di Gomorra

La Trama de La Fuggitiva sta già incuriosendo i fan e il pubblico di Rai1 che si ritrova spesso davanti ai promo della nuova fiction con Vittoria Puccini. Una donna in fuga, costretta a lasciare suo figlio per scappare lontano ma da cosa e da chi? La polizia le sta alle calcagna anche se qualcuno sembra pronto a tenderle la mano. Sarà proprio questo il ruolo di quella che abbiamo conosciuto come la moglie di Ciro di Marzio in Gomorra, Pina Turco, che da lunedì 5 aprile sarà al centro di questo nuovo e intricato giallo al femminile. La fiction mozzafiato piena di azione, composta da quattro puntate, diretta da Carlo Carlei e prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica Srl in collaborazione con Rai fiction, unirà a ...

Enzo97736396 : Quando vedo lo spot della fiction 'La fuggitiva' non vi sembra la stessa trama de 'La vita in fuga' con Anna Valle e Claudio Gioé? ???? - LorisDeluxe : RT @LorisDeluxe: La Fuggitiva. Una trama mai sentita #isolitiignoti - LorisDeluxe : La Fuggitiva. Una trama mai sentita #isolitiignoti - Irene_Silmarien : #VittoriaPuccini torna in TV con una fiction intitolata #LaFuggitiva. L'attrice interpreta una donna il cui il mari… -