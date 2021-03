Tragedia nel Sannio: 75enne muore investito da trattore (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalduni – Tragedia nel pomeriggio di oggi a Casalduni. Un 75enne ha perso la vita mentre stava lavorando a bordo di un trattore in un terreno agricolo di contrada Santa Maria. Il mezzo si è ribaltato e per l’uomo – investito dal mezzo agricolo – non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dei Vigili del Fuoco unitamente ai soccorritori del 118. Vano ogni soccorso, in quanto l’uomo sarebbe morto sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalduni –nel pomeriggio di oggi a Casalduni. Unha perso la vita mentre stava lavorando a bordo di unin un terreno agricolo di contrada Santa Maria. Il mezzo si è ribaltato e per l’uomo –dal mezzo agricolo – non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale dei Vigili del Fuoco unitamente ai soccorritori del 118. Vano ogni soccorso, in quanto l’uomo sarebbe morto sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

