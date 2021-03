Torta di mele veneziana agli agrumi: un trionfo d’inverno! (Di martedì 30 marzo 2021) Questa Torta veneziana è un vero trionfo d’inverno: tante mele profumate agli agrumi, tuffate in un impasto cremoso e morbidissimo. Ricorda la Torta invisibile, ma ha una marcia in più per quel sapore d’arancia che avvolge il palato in un delirio di piacere. Preparatela per una cena con gli amici di sempre, ne resteranno estasiati. Presentatela per il tè delle cinque, per un’ovazione generale. Non ne avanzerà neppure una briciola, ma se così non fosse, potrete conservarla per 2 o 3 giorni, il suo gusto e la sua consistenza resteranno invariati. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo! Torta veneziana agli agrumi e alle mele: ingredienti e preparazione Per questa Torta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 30 marzo 2021) Questaè un verod’inverno: tanteprofumate, tuffate in un impasto cremoso e morbidissimo. Ricorda lainvisibile, ma ha una marcia in più per quel sapore d’arancia che avvolge il palato in un delirio di piacere. Preparatela per una cena con gli amici di sempre, ne resteranno estasiati. Presentatela per il tè delle cinque, per un’ovazione generale. Non ne avanzerà neppure una briciola, ma se così non fosse, potrete conservarla per 2 o 3 giorni, il suo gusto e la sua consistenza resteranno invariati. Curiose di scoprire come fare? Iniziamo!e alle: ingredienti e preparazione Per questa...

