Torna l'Augusta National Women: al via anche 5 azzurre (Di martedì 30 marzo 2021) Due anni dopo la prima edizione, con stop forzato nel 2020, Torna in campo l'evento più atteso del golf femminile amatoriale, che apre le porte del magico Augusta National (Atlanta, Georgia), alle ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) Due anni dopo la prima edizione, con stop forzato nel 2020,in campo l'evento più atteso del golf femminile amatoriale, che apre le porte del magico(Atlanta, Georgia), alle ...

Advertising

Gazzetta_it : #golf Torna l'#AugustaNationalWomen: Italia al via con 5 azzurre - SoniaLaVera : RT @valeriosaitta1: Dopo appena una settimana #Openarms torna in cerca. Scorsa settimana ne ha beneficiato Augusta, chi ne beneficerà stav… - valeriosaitta1 : Dopo appena una settimana #Openarms torna in cerca. Scorsa settimana ne ha beneficiato Augusta, chi ne beneficerà… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #26marzo A #VittorioVeneto, grazie alla galleria, #Serravalle torna a ''respirare''. Il servizio di Maura Bertanzon, montato… - TgrVeneto : #26marzo A #VittorioVeneto, grazie alla galleria, #Serravalle torna a ''respirare''. Il servizio di Maura Bertanzon… -