Torino | corteo di centinaia di furgoni degli ambulanti in protesta

Protesta degli ambulanti torinesi, che da questa mattina bloccano il traffico con undi centinaia di furgoncini. Sono partiti dall'Allianz Stadium e una delegazione dovrebbe essere ricevuta in giornata dalla Regione. 'Vogliamo tornare a lavorare', dice il presidente del Goia ...Le tappe della protesta ambulanticontro le restrizioni anti - covid Ildi macchine, camionette e furgoncini è partito dall' Allianz Stadium di(impianto noto per essere la casa ...Centinaia di furgoni e camion di ambulanti hanno sfilato questa mattina a Torino. Partiti dall’Allianz Stadium sono andati in corteo fino in piazza Vittorio Veneto. Giancarlo Nardozzi, presidente del ...Motivo della protesta: non funziona Il portale del deposito telematico degli atti giudiziari. Sempre a Torino il corteo dei commercianti ambulanti. Sfilata di decine di furgoni dei gestori delle ...