Torino, corteo di 700 furgoni. La protesta degli ambulanti: "Siamo alla fame, noi riapriamo"

Torino, 30 mar – protesta degli ambulanti a Torino. Centinaia di furgoni, circa 700, attraversano la città. Partiti dall'Allianz Stadium, proseguendo lungo corso Giulio Cesare, raggiungono la centralissima piazza Vittorio. Così gli ambulanti del capoluogo piemontese hanno deciso di farsi sentire contro le chiusure imposte dal governo. "Siamo alla fame", "Fateci lavorare", "Non Siamo invisibili". Grida di rabbia di chi non riesce più a reggere una crisi economica che giorno dopo giorno si fa sempre più allarmante. Gli ambulanti sono tra i lavoratori più penalizzati dagli ultimi decreti e adesso, a pochi giorni dalla protesta dei ...

