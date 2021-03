Tnt-FedEx lascia il distretto della logistica di Piacenza | a rischio 600 posti Dopo sciopero di gennaio aveva escluso impatti sull’occupazione

(Di martedì 30 marzo 2021) Davanti al Prefetto di, Daniela Lupo, ha fatto mettere a verbale che il piano industriale “per l’Italia non prevede alcun impatto sul personale addetto alle attività di handling e pickup-delivery anche compreso quindi il sito di”. Così si era espresso testualmente il rappresentante di-TNT, l’avvocato Daniele Parisi, soltanto l’8 febbraio scorso. Lofatto per placare gli animi15 giorni di scioperi e picchetti di fronte al polo logisticosocietà da parte di lavoratori e sindacalisti del SI Cobas, il sindacato di base che domina nellaemiliana ormai da dieci anni organizzando i facchini, al 90 per cento lavoratori stranieri. Ora, nemmeno due mesi, quell’accordo sindacale viene smentito dai fatti. ...

PiacenzaSera : FedEx-Tnt, Cgil e Cisl: “Scelta gravissima, perchè questa giravolta in un mese?” - “E’ una scelta gravissima, immot… - PiacenzaPress : Si Cobas: “Fedex-TNT si fa beffe dell’accordo sottoscritto in prefettura, pronti ad azioni sindacali e legali” - BolognaUsb : A Piacenza FedEx/TNT risponde allo sciopero con la serrata. Se il facchino protesta il padrone chiude il magazzino - laskomolotov : RT @Infoaut: PIACENZA: FEDEX-TNT ANNUNCIA LA CHIUSURA DELL’HUB. I SI COBAS: “IN CAMPO TUTTA LA NOSTRA FORZA D’URTO” - Agenparl : Comunicato stampa: A Piacenza FedEx/TNT risponde allo sciopero con la serrata. Se il facchino protesta il padrone c… -

Il sindacato parla di 'assoluta urgenza dettata dall'enorme impatto sul tessuto sociale che sta profilando la chiusura del sito. Alla riunione erano presenti l'assessore regionale al ...Così i segretari di Filt Cgil e Fit Cisl di Piacenza, Floriano Zorzella e Salvatore Buono, a fine incontro in prefettura a Piacenza, oggi 30 marzo, dove il gruppo Fed-Ex Tnt ha comunicato per la prima ...Incontro in prefettura questa mattina, martedì 30 marzo, sull'annunciata chiusura del sito Fedex-Tnt di Piacenza. Alla riunione convocata dal prefetto Daniela Lupo, su richiesta del sindacato Sì Cobas ...