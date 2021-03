Tivoli | massacra a coltellate il rivale d’amore | choc a Villa Adriana davanti al Supermercato

(Di martedì 30 marzo 2021) Aveva cercato di uccidere ail “in amore”, la Polizia arresta un romeno di 20 anni. Sono stati gli gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di, diretto da Paola Di Corpo, a dare esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di– su specifica richiesta del P.M. presso la Procura Rep. c/o il Tribunale divenerdì scorso. Il 20enne, ora ai domiciliari, è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Leggi anche: Roma,a Centocelle: uomo ucciso e ritrovato in un Bar, si indaga sul gestore e su alcuni familiari Tentato omicidio aL’arresto dell’uomo è stato disposto in relazione ad un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 febbraio scorso. Siamo a ...

Il Corriere della Città

