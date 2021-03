Tim lancia il progetto “Smart District” per la digitalizzazione di oltre 140 distretti industriali (Di martedì 30 marzo 2021) Per accelerare la trasformazione digitale in oltre 140 distretti industriali, Tim lancia il progetto ‘Smart District’ con l’obiettivo di incrementare la digitalizzazione del tessuto economico e industriale del Paese. oltre alle infrastrutture di rete – dalla fibra al 5G, dal Fixed Wireless Access (FWA) alla connettività satellitare – il Gruppo Tim, in linea con il piano strategico 2021-2023 ‘Beyond Connectivity’, mette a disposizione delle aziende i migliori servizi di ultima generazione: indispensabili per promuoverne la competitività, avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali. Tim ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Per accelerare la trasformazione digitale in140, Timil’ con l’obiettivo di incrementare ladel tessuto economico e industriale del Paese.alle infrastrutture di rete – dalla fibra al 5G, dal Fixed Wireless Access (FWA) alla connettività satellitare – il Gruppo Tim, in linea con il piano strategico 2021-2023 ‘Beyond Connectivity’, mette a disposizione delle aziende i migliori servizi di ultima generazione: indispensabili per promuoverne la competitività, avvalendosi delle competenze specializzate di Noovle per le soluzioni Cloud e di edge computing, Olivetti per l’Internet of Things, Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali. Tim ...

