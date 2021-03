TIM: al via UV T-Growth, fondo di venture capital di United Ventures per l’innovazione (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Prendono il via le operazioni di UV T-Growth, il fondo di venture capital focalizzato su investimenti in aziende europee innovative ad elevata potenzialità di crescita. Il veicolo è stato lanciato la scorsa estate da United ventures, gestore indipendente specializzato in tecnologie digitali fondato da Massimiliano Magrini e Paolo Gesess, con TIM come investitore principale attraverso la propria società TIM ventures. UV T-Growth, aperto anche ad altri investitori italiani ed esteri e gestito indipendentemente da United ventures, ha già raccolto adesioni per 100 milioni di euro con l’obiettivo di arrivare a 180 milioni di euro entro il 2022. La gestione del fondo è affidata ai ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Prendono il via le operazioni di UV T-, ildifocalizzato su investimenti in aziende europee innovative ad elevata potenzialità di crescita. Il veicolo è stato lanciato la scorsa estate das, gestore indipendente specializzato in tecnologie digitali fondato da Massimiliano Magrini e Paolo Gesess, con TIM come investitore principale attraverso la propria società TIMs. UV T-, aperto anche ad altri investitori italiani ed esteri e gestito indipendentemente das, ha già raccolto adesioni per 100 milioni di euro con l’obiettivo di arrivare a 180 milioni di euro entro il 2022. La gestione delè affidata ai ...

