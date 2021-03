Thierry Henry lascia i social: il motivo (Di martedì 30 marzo 2021) L’ ex attaccante di Barcellona, Arsenal e Juventus, nonché campione del Mondo con la Francia nel 1998, Thierry Henry, ha comunicato la sua decisione di abbononare i social network fin quando la tematica del razzismo non verrà affrontata seriamente. Perché Thierry Henry ha lasciato i social? L’ex leggenda dell’ Arsenal, che di recente si è dimesso dal ruolo di allenatore dei Montreal Impact, ha spiegato il motivo della scelta di allontanarsi dai social nel corso del programma Good Morning Britain: “Lascio i social finché chi ha il potere di farlo non sarà in grado di regolamentare le piattaforme con lo stesso vigore e la stessa ferocia che adotta quando viene infranto il copyright”. Poi prosegue: “L’ enorme ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) L’ ex attaccante di Barcellona, Arsenal e Juventus, nonché campione del Mondo con la Francia nel 1998,, ha comunicato la sua decisione di abbononare inetwork fin quando la tematica del razzismo non verrà affrontata seriamente. Perchéhato i? L’ex leggenda dell’ Arsenal, che di recente si è dimesso dal ruolo di allenatore dei Montreal Impact, ha spiegato ildella scelta di allontanarsi dainel corso del programma Good Morning Britain: “Lascio ifinché chi ha il potere di farlo non sarà in grado di regolamentare le piattaforme con lo stesso vigore e la stessa ferocia che adotta quando viene infranto il copyright”. Poi prosegue: “L’ enorme ...

