The Day Before tra The Last of Us e The Division sta per ricevere una data di uscita? Un evento è in programma questa settimana (Di martedì 30 marzo 2021) The Day Before, il titolo di Fnastic e Mytona, sembra il perfetto punto di incontro tra The Division e The Last of Us. Il gioco lo abbiamo visto per la prima volta nel trailer di annuncio all'inizio di quest'anno ma, fino a questo momento, non emerse notizie riguardo una data di uscita. Tuttavia, gli sviluppatori hanno annunciato un nuovo evento dedicato al titolo in programma per domani, 31 marzo, alle ore 11 italiane. Lo show sarà trasmesso attraverso il canele YouTube di IGN. Probabilmente, durante l'evento, sarà rivelata la data di uscita del gioco e, forse, potrebbe arrivare anche l'annuncio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S. Sulla pagina Steam dedicata all'evento, non ci sono dettagli su ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) The Day, il titolo di Fnastic e Mytona, sembra il perfetto punto di incontro tra Thee Theof Us. Il gioco lo abbiamo visto per la prima volta nel trailer di annuncio all'inizio di quest'anno ma, fino a questo momento, non emerse notizie riguardo unadi. Tuttavia, gli sviluppatori hanno annunciato un nuovodedicato al titolo inper domani, 31 marzo, alle ore 11 italiane. Lo show sarà trasmesso attraverso il canele YouTube di IGN. Probabilmente, durante l', sarà rivelata ladidel gioco e, forse, potrebbe arrivare anche l'annuncio delle versioni PS5 e Xbox Series X/S. Sulla pagina Steam dedicata all', non ci sono dettagli su ...

Advertising

LostInFilm : Film poster of the day for Michelangelo Antonioni's 'L'Avventura' (1960) - _xchi4rax : RT @_kendinisev: Buongiorno leonardine e leonardini? TODAY IT'S THE DAY #LeonardoLaSerie - _kendinisev : Buongiorno leonardine e leonardini? TODAY IT'S THE DAY #LeonardoLaSerie - Margot95960599 : Today is the day!Ricky noi aspettiamo ancora un pochino..?? #prelemi - Vittoriozarrell : RT @Marty_Loca80: Una foto al giorno. Per non dimenticare il dramma e le sofferenze dei bambini siriani e delle loro famiglie in 10 anni di… -