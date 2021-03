The Bad Batch: il trailer e il poster della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars (Di martedì 30 marzo 2021) The Bad Batch, la nuova serie animata ambientata nell'universo di Star Wars, debutterà il 4 maggio su Disney+, ecco il trailer! The Bad Batch è la nuova serie animata prodotta per Disney+ che porta gli spettatori nell'universo di Star Wars e il trailer introduce i protagonisti e l'atmosfera che caratterizzerà il progetto che debutterà il 4 maggio. Al centro della trama ci sarà infatti un gruppo di cloni al centro di incredibili e spettacolari avventure. Star Wars: The Bad Batch farà il suo debutto martedì 4 maggio, con una speciale ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) The Bad, laanimatadi, debutterà il 4 maggio su Disney+, ecco il! The Badè laanimata prodotta per Disney+ che porta gli spettatoridie ilintroduce i protagonisti e l'atmosfera che caratterizzerà il progetto che debutterà il 4 maggio. Al centrotrama ci sarà infatti un gruppo di cloni al centro di incredibili e spettacolari avventure.: The Badfarà il suo debutto martedì 4 maggio, con una speciale ...

