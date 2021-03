Tg Politico Parlamentare | edizione del 30 marzo 2021

(Di martedì 30 marzo 2021) Arriva una stretta anche sui viaggi all’estero. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che prevede, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e un ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. Intanto, nel corso di una audizione in Parlamento, il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha ribadito che il governo punta ad ampliare la platea dei vaccinatori: l’obiettivo è proteggere l’80% della popolazione entro settembre. Il commissario è ottimista perchè vede un cambio di passo nella campagna vaccinale e ha annunciato ad aprile la fornitura di altre 8 milioni di dosi. DRAGHI SI VACCINA, SALVINI VUOLE RIAPRIRE

(ANSA) - BRUXELLES, 30 MAR - "Sarebbe grave se le notizie di un veto austriaco all'acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer trovassero fondamento. Chiediamo al cancelliere austriac ...