Tg Musica | edizione del 30 marzo 2021

Elton John continua a realizzare collaborazioni dal sapore rock e, dopo la partecipazione nell'ultimo album di Ozzy Osbourne, rivela di essere entrato in studio di registrazione con i Metallica. A farlo sapere è lo stesso cantautore durante una puntata di 'Rocket Hour', il suo show radiofonico su Apple Music 1. "Ho registrato una cosa con i Metallica. È successo durante il lockdown", svela l'artista di 'Tiny Dancer", che recentemente ha registrato brani anche con Miley Cyrus, Gorillaz e Alice in Chains. Quando ascolteremo il pezzo con i Metallica non è dato saperlo. Cosa certa è che, in questa nuova fase rock della sua carriera, Elton John ha messo parecchia curiosità ai suoi fan di sempre.

