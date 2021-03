Tg Lazio | edizione del 30 marzo 2021

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) Il premier Mario Draghi e sua moglie si sono vaccinati questa mattina nell’hub della Stazione Termini a Roma, come previsto per le persone della loro età dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Entrambi hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca. “Siamo stati onorati della sua presenza e tutto si è svolto regolarmente e con discrezione- ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato- Draghi è stato in fila come gli altri utenti e le operazioni si sono svolte nei tempi previsti”. LAZIO TORNATO IN ARANCIONE, APERTE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE