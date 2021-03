Tg Ambiente | edizione del 30 marzo 2021

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) Sabato 27 marzo, alle 20 e 30 locali, 192 Paesi in tutto il mondo hanno partecipato alla 13ma edizione di Earth Hour, la più grande manifestazione globale per il clima organizzata dal WWF che invita a spegnere le luci per un'ora come gesto simbolico per contrastare la crisi climatica. Leader globali, celebrità, artisti, giovani, associazioni, imprese e milioni di cittadini in ogni parte del mondo, hanno fatto sentire la propria voce per il Pianeta, al grido di 'Speak up for Nature', diventando protagonisti dell'edizione di Earth Hour più seguita di sempre, con 6.7 miliardi di impression a livello globale sui social media e altre piattaforme. In Italia le adesioni all'evento di Earth Hour sono state circa 350, tra queste i 315 Comuni che hanno spento monumenti o edifici pubblici rappresentativi, a partire dallo spegnimento a Roma del Colosseo, e i parchi nazionali, che come molti monumenti iconici nel mondo hanno spento le loro luci.