Terza fascia graduatorie ATA, valido il servizio nelle scuole paritarie coperto da cassa integrazione durante emergenza Covid 19 (Di martedì 30 marzo 2021) graduatorie Terza fascia ATA: una domanda ricorrente riguarda il servizio svolto presso le scuole paritarie. I motivi sono due: l'importante recente sentenza che ha assegnato punteggio pieno al servizio svolto in questa tipologia di scuola e poi la richiesta di valutazione del servizio coperto da cassa integrazione durante l'emergenza Covid 19. Oggi 30 marzo il Ministero ha pubblicato i dovuti chiarimenti sul servizio svolto come cassa integrazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021)ATA: una domanda ricorrente riguarda ilsvolto presso le. I motivi sono due: l'importante recente sentenza che ha assegnato punteggio pieno alsvolto in questa tipologia di scuola e poi la richiesta di valutazione deldal'19. Oggi 30 marzo il Ministero ha pubblicato i dovuti chiarimenti sulsvolto come. L'articolo .

