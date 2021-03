Terremoto | magnitudo 4 | 1 al largo della Puglia Epicentro in Adriatico centrale | continua lo sciame sismico | scossa registrata alle 9 | 35

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - SkyTG24 : #Terremoto, due scosse di magnitudo 5.6 e 4.1 nell'Adriatico centrale - Agenzia_Ansa : Sono due le scosse di #terremoto registrate dall'Ingv nel mare Adriatico. La prima, alle 14.47, è stata di magnitud… - p64389000hamdf : RT @mondoterremoti: Questa mattina è avvenuta la replica più forte della sequenza sismica in atto nel Mar #Adriatico da sabato pomeriggio:… - fabru67 : RT @mondoterremoti: Questa mattina è avvenuta la replica più forte della sequenza sismica in atto nel Mar #Adriatico da sabato pomeriggio:… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

In precedenza sono state registrate altre scosse didi assestamento comprese tra2.0 e 3.3.Nuova scossa di4.3 si è verificata questa mattina, 30 marzo, nel mare Adriatico centrale a largo delle Isole Tremiti ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata nuovamente avvertita dalla ...Lo sciame sismico in corso da alcuni giorni nel mare Adriatico centrale ha fatto registrare varie scosse anche stamattina. Di rilievo il terremoto delle 9,35 al largo della Puglia: magnitudo 4,1. Do i ...Foggia, 30/03/2021 – (norbaonline) Un uomo di 63 anni di Foggia è scomparso da ieri. Cosimo Lisanti, questo il suo nome, era ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia per accertamenti, quando ieri v ...