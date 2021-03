Terni, arrestato Roberto Lo Giudice con l’accusa di concorso in omicidio: “Ha ucciso la moglie Barbara Corvi per motivi economici” (Di martedì 30 marzo 2021) È stato arrestato questa mattina Roberto Lo Giudice, marito di Barbara Corvi, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia (Terni) di cui si sono perse le tracce il 27 ottobre e con la quale aveva avuto due figli. Secondo la Procura di Terni, è lui l’assassino della donna. Un delitto consumatosi per motivi economici e terminato con lo scioglimento del cadavere nell’acido nel tentativo di eliminare le prove dell’assassinio. Dopo la riapertura due anni fa delle indagini, archiviate nel 2015, l’uomo è stato arrestato questa mattina ad Amelia dai carabinieri del Reparto operativo: le accuse sono di concorso in omicidio volontario premeditato, occultamento o soppressione di cadavere. Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) È statoquesta mattinaLo, marito di, la trentacinquenne di Montecampano di Amelia () di cui si sono perse le tracce il 27 ottobre e con la quale aveva avuto due figli. Secondo la Procura di, è lui l’assassino della donna. Un delitto consumatosi pere terminato con lo scioglimento del cadavere nell’acido nel tentativo di eliminare le prove dell’assassinio. Dopo la riapertura due anni fa delle indagini, archiviate nel 2015, l’uomo è statoquesta mattina ad Amelia dai carabinieri del Reparto operativo: le accuse sono diinvolontario premeditato, occultamento o soppressione di cadavere. Con ...

Advertising

Corriere : Barbara Corvi scomparsa nel 2009: dopo 12 anni arrestato il marito. È accusato di omicidio - InserraMichele : - isadoralarosa : RT @chilhavistorai3: E’ il marito l’uomo arrestato per la scomparsa di Barbara Corvi. “Contesto di mentalità mafiosa”, il procuratore di #… - nukee : RT @chilhavistorai3: E’ il marito l’uomo arrestato per la scomparsa di Barbara Corvi. “Contesto di mentalità mafiosa”, il procuratore di #… - aleniggaz : RT @chilhavistorai3: E’ il marito l’uomo arrestato per la scomparsa di Barbara Corvi. “Contesto di mentalità mafiosa”, il procuratore di #… -