Terni | arrestato il marito di Barbara Corvi | la donna era scomparsa nel 2009

dopo 12 anni è stato arrestato Roberto Lo Giudice, il marito della donna scomparsa nel nulla il 27 ottobre 2009 di Amelia. I carabinieri, questa mattina, hanno arrestato il marito, Roberto Lo Giudice, che era indagato per omicidio già da alcuni mesi.

Oggi i carabinieri di, su disposizione della Procura, hannocon l'accusa di omicidio il marito della donna, Roberto Lo Giudice. Barbara Corvi, trentacinquenne, era scomparsa dalla sua ...La notizia delle nuove indagini si era diffusa in occasione dell'interrogatorio da parte dei carabinieri didi un pentito di 'Ndrangheta che vive in provincia di La Spezia. Era il 27 ottobre ...Barbara Corvi, trentacinquenne, era scomparsa dalla sua casa di Montecampano di Amelia nel luglio del 2009 e da allora di lei non si era più saputo nulla. Dalle prime indagini era emerso che poche ore ...Dopo dodici anni dalla scomparsa di Barbara Corvi arriva una svolta: i Carabinieri di Terni hanno arrestato il marito Roberto Lo Giudice.