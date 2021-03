Terapie intensive oltre la soglia critica da ormai tre settimane. Più del 40% dei posti è occupato da pazienti Covid (Di martedì 30 marzo 2021) Non si arresta la pressione sugli ospedali, con i ricoveri di persone contagiate dal Coronavirus che continuano ad aumentare. Dalla rilevazione settimanale – diffusa il 30 marzo e aggiornata al 29 marzo – dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, emerge che la percentuale di posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva è passata dal 38% di due settimane fa al 41% degli ultimi sette giorni. Sono ormai tre le settimane in cui la soglia critica di saturazione delle rianimazioni – fissata al 30% – è stata superata. Tredici Regioni in emergenza Non va meglio per quanto riguarda i ricoveri ordinari di persone positive al Sars-CoV-2. Escludendo i ricoverati in terapia intensiva, le persone colpite dalla Covid-19 occupano ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) Non si arresta la pressione sugli ospedali, con i ricoveri di persone contagiate dal Coronavirus che continuano ad aumentare. Dalla rilevazione settimanale – diffusa il 30 marzo e aggiornata al 29 marzo – dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, emerge che la percentuale diletto occupati nei reparti di terapia intensiva è passata dal 38% di duefa al 41% degli ultimi sette giorni. Sonotre lein cui ladi saturazione delle rianimazioni – fissata al 30% – è stata superata. Tredici Regioni in emergenza Non va meglio per quanto riguarda i ricoveri ordinari di persone positive al Sars-CoV-2. Escludendo i ricoverati in terapia intensiva, le persone colpite dalla-19 occupano ...

