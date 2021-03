Tennis | Jannik Sinner | “Vittoria importante perché voglio migliorare | io scendo in campo sempre per dare il 100%”

(Di martedì 30 marzo 2021)continua a regalare perle ine oggi, negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami, ha dato seguito a questa tendenza. L’altoatesino ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-3 6-3, conquistando un posto nei quarti di finale di questo torneo. Si tratta della prima qualificazione in un quarto di un torneo di questa tipologia alla sua terza partecipazione. “Per me è unasignificativail mio obiettivo è quello digiorno dopo giorno, andando sule ottenendo buoni risultati. E’ questo che mi rende felice. Non vedo l’ora di giocare altre partite complicate“, le parole a caldo di. Nel prossimo round, dunque, l’azzurrino affronterà la 22ma testa di serie del seeding Taylor Fritz (nessun ...

Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami (cemento, montepremi 3.343.785 dollari). Il 19enne altoatesino, numero 31 del ...Ha sconfitto Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2 in un'ora e dieci minutiSinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 ...Jannik Sinner si conferma il futuro protagonista del tennis italiano. Il giovane altoatesino, 19 anni, numero 31 della classifica Atp, avanza ulteriormente al torneo Masters di Miami e accede ai ...Jannik Sinner vince ancora. Il tennista italiano ha sconfitto negli ottavi di finale del torneo 1000 di Miami il finlandese Emil Ruusuvuori con il punteggio di 6-3 6-2. La vittoria della maturità. Que ...