Tennis | giocatori divisi sul vaccino Rublev | “Se potrò scegliere non lo farò | non dà vantaggi”

(Di martedì 30 marzo 2021) Il tema dei vaccini anti-Covid fa discutere anche nel mondo dello sport, specie in quelli dove gli spostamenti e i viaggi sono all’ordine del giorno. E’ il caso del, con iimpegnati in questi giorni a Miami e sollecitati sull’argomento visto che la stagione sta entrando sempre più nel vivo e il calendario appare fitto e quasi “normale”. Dopo le polemiche dello scorso anno con protagonista Djokovic, adesso a guidare il partito degli scettici sembra essere Andrey. Il russo, interrogato sulla questione, ha risposto: “Senon lo, non ho mai fatto vaccini nemmeno da piccolo. Al momento non dà, devi comunque sottostare alle regole della bolla. La mia è una sensazione, ma se avrò l’opzione non lo.” Un ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis Giocatori divisi sul tema dei #VacciniCovid, #Rublev non si nasconde - azzocchi : @foreveragain70 @Hunt0312 L'ho avuto anch'ioooo!!! Si collegava al canale AV della TV e il mio aveva 4 giochi: calc… - Djnc78 : RT @lorenzofares: SONEGO C'E'!!! ?????? ?? Lorenzo batte il combattivo Daniel Galan ???? 76(6) 63 al termine di un match muscolare, sofferto, de… - apicella57 : RT @lorenzofares: SONEGO C'E'!!! ?????? ?? Lorenzo batte il combattivo Daniel Galan ???? 76(6) 63 al termine di un match muscolare, sofferto, de… - hhh15488 : RT @derbynewsitalia: È dolce la notte del tennis italiano a Miami. Si è conclusa da poco la sfida tra Sonego e Galan. L’azzurro ha vinto 7/… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis giocatori

Purtroppo la Finlandia delnon ha mai prodottoleggendari ma Ruusuvuori, semifinalista agli Us Open juniores, potrebbe diventare il numero 1 della sua nazione anche considerando il ...ATP, Miami Djokovic: "Comprendo Pospisil, idevono essere uniti' 27/03/2021 A 13:17 Sulla squalifica allo US Open 2020 'È stato un incidente. Una cosa che è successa anche a Federer, Nadal ...Buona la prima! Esordio vincente nel campionato di serie C per la nostra squadra B capitanata da Angela Canton che si impone per 3-1 sui campi della Canottieri Padova. Il risultat ...Jannik Sinner vola ai quarti dell'Open di Miami . All'azzurro sono bastati due set per avere la meglio sul finlandese Ruusuvuori nella ...