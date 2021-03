Tennis, Gianluca Quinzi si ritira? Parla il papà: “Deciderà nelle prossime due settimane” (Di martedì 30 marzo 2021) “Tra un paio di settimane mio figlio prenderà una decisione ufficiale sul suo futuro. Non c’è ancora nulla di ufficiale, Gianluigi potrebbe decidere di smettere come di andare avanti”. A dirlo è Luca Quinzi, papà di Gianlugi che fa chiarezza sulle voci che in questi giorni sul web alimentano la notizia del ritiro dal Tennis di suo figlio, vincitore di Wimbledon juniores nel 2013 e oggi, a 25 anni, fermo al 429 posto del ranking ATP. “Se Deciderà di abbandonare il Tennis sarà essenzialmente per ragioni fisiche – prosegue Luca Quinzi all’Agi – una tragica successione di infortuni, l’ultimo dei quali, un problema all’alluce, lo tiene fermo da ottobre”. Quinzi ha lasciato anche il suo ultimo coach, Max Sartori, è tornato a casa nelle sue ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) “Tra un paio dimio figlio prenderà una decisione ufficiale sul suo futuro. Non c’è ancora nulla di ufficiale, Gianluigi potrebbe decidere di smettere come di andare avanti”. A dirlo è Lucadi Gianlugi che fa chiarezza sulle voci che in questi giorni sul web alimentano la notizia del ritiro daldi suo figlio, vincitore di Wimbledon juniores nel 2013 e oggi, a 25 anni, fermo al 429 posto del ranking ATP. “Sedi abbandonare ilsarà essenzialmente per ragioni fisiche – prosegue Lucaall’Agi – una tragica successione di infortuni, l’ultimo dei quali, un problema all’alluce, lo tiene fermo da ottobre”.ha lasciato anche il suo ultimo coach, Max Sartori, è tornato a casasue ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Gianluigi #Quinzi si ritira? Parla il papà Luca: 'Deciderà nelle prossime due settimane' - Fprime86 : RT @federtennis: Gianluca #Mager batte in rimonta Sanchez Izquierdo per 1-6 6-4 6-1 e avanza ai QF dell'#ATPChallenger di Zara! #stayFIT #… - federtennis : Gianluca #Mager batte in rimonta Sanchez Izquierdo per 1-6 6-4 6-1 e avanza ai QF dell'#ATPChallenger di Zara!… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Gianluca Marco Attilio Galimberti vince il torneo di tennis di Seregno Sui campi in terra rossa del Tennis Club Seregno, si è disputato domenica 28 marzo un torneo valido per la fase 1 di ... Razzetti aveva invece piegato la concorrenza di Giancarlo Ragni (9 - 1), Gianluca ...

Challenger Marbella, il sanremese Gianluca Mager affronta Carlos Sanchez Jover Sanremo. Il sanremese Gianluca Mager scende oggi in campo per il Challenger Marbella in Spagna. Il tennista di Sanremo ... Nuova sfida per il giovane sanremese al Marbella Tennis Open, noto in ...

Tennis, Gianluca Quinzi si ritira? Parla il papà: "Deciderà nelle prossime due settimane" Sportface.it TENNIS: TORNEO MARBELLA. MAGER AL 2° TURNO, GIUSTINO ELIMINATO MARBELLA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Gianluca Mager al secondo turno nell'"Anytech 365 Andalucia Open", challenger ATP con un montepremi di 44.820 euro di scena sui campi in terra battuta di Marbella, in S ...

Marco Attilio Galimberti vince il torneo di tennis di Seregno Marco Attilio Galimberti ha vinto a Seregno il torneo valido per la fase 1 di qualificazione regionale del campionato italiano di singolare maschile. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Seregno, ...

Sui campi in terra rossa delClub Seregno, si è disputato domenica 28 marzo un torneo valido per la fase 1 di ... Razzetti aveva invece piegato la concorrenza di Giancarlo Ragni (9 - 1),...Sanremo. Il sanremeseMager scende oggi in campo per il Challenger Marbella in Spagna. Il tennista di Sanremo ... Nuova sfida per il giovane sanremese al MarbellaOpen, noto in ...MARBELLA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Gianluca Mager al secondo turno nell'"Anytech 365 Andalucia Open", challenger ATP con un montepremi di 44.820 euro di scena sui campi in terra battuta di Marbella, in S ...Marco Attilio Galimberti ha vinto a Seregno il torneo valido per la fase 1 di qualificazione regionale del campionato italiano di singolare maschile. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Seregno, ...