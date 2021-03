Tenebre e Ossa: il nuovo trailer e le foto della serie Netflix (Di martedì 30 marzo 2021) Tenebre e Ossa arriverà su Netflix il 23 aprile e online Netflix ha condiviso un nuovo trailer e le immagini del progetto. Tenebre e Ossa arriverà su Netflix il 23 aprile e online sono state condivise le foto e un nuovo trailer dell'adattamento per il piccolo schermo della saga fantasy. Nel video si mostra la scoperta che una giovane è in grado di evocare la luce e la cui esistenza rappresenta un pericolo in un mondo diviso in due, ritrovandosi così alle prese con nemici, pericoli, tentativi di comprendere i propri poteri e situazioni ad alto tasso di tensione. Nel cast di Tenebre e Ossa ci sono Jessie Mei Li che sarà Alina Starkov, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021)arriverà suil 23 aprile e onlineha condiviso une le immagini del progetto.arriverà suil 23 aprile e online sono state condivise lee undell'adattamento per il piccolo schermosaga fantasy. Nel video si mostra la scoperta che una giovane è in grado di evocare la luce e la cui esistenza rappresenta un pericolo in un mondo diviso in due, ritrovandosi così alle prese con nemici, pericoli, tentativi di comprendere i propri poteri e situazioni ad alto tasso di tensione. Nel cast dici sono Jessie Mei Li che sarà Alina Starkov, ...

