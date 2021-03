Tendenze tagli capelli uomo | dal crew cut | al taglio all’italiana | cosa va in primavera

Leggi su vanityfair

(Di martedì 30 marzo 2021) Ma spesso nella vita vera in barberia le richieste sono tutt’altre e influenzate principalmente dalla riduzione della frequenza con cui gli uomini visitano il proprio barbiere, vuoi perché è chiuso come in questo momento, o magari perché incompatibile con gli spostamenti ridotti di chi lavora in smart working. «In generale gli uomini vogliono tagli più lunghi del solito, lavorati tutti a forbice e portati all’indietro come il taglio all’italiana: chi si è abituato a vedersi con i capelli più lunghi tende a mantenere questo stile almeno per un po’. Viceversa, chi preferisce tagli corti chiede versioni facili da mantenere come il crew cut, un taglio ad una lunghezza, con sfumature basse che non richiedono visite molto frequenti in barberia (ad esempio è il taglio di Fedez, che abbiamo curato per il suo ultimo video)», aggiunge Emanuele Giannini. «Sul fronte barba, è interessante vedere come il fatto di passare più tempo in casa abbia dato sfogo alla voglia di sperimentare da soli stili diversi: baffi soprattutto, ma anche rasature su chi ha avuto sempre la barba o barbe lunghe su chi al contrario era abituato a radersi quotidianamente. In barberia lo stile che ci viene richiesto di più è una barba di lunghezza media, circa 2cm, più piena nella parte centrale e ben sfumata sulle guance e sotto il mento. È lo stile più adatto da portare sotto la mascherina.